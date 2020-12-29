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Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

'de 31 Mayıs 2012'de imzalanan ve 7005 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan " ve Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması"nın onaylanmasına yönelik karar 'de yer aldı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin, Madagaskar ile imzaladığı anlaşmaya dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre taraflar, imzalanan anlaşmanın eki ile belirtilen hatlarda tayin edilmiş havayollarının tarifeli uluslararası hava hizmetlerini yürütebilmesi için belirli haklar tanıdı.

Bu haklar ise, diğer akit tarafın ülkesi üzerinden iniş yapmaksızın uçma hakkı, söz konusu ülkede trafik dışındaki amaçlar için duraklama hakkı, birlikte veya birbirinden ayrı olarak uluslararası trafiği indirmek ve almak amacıyla anlaşmanın ekinde belirtilen o hat için ülkede belirlenen noktalarda duraklama hakkından oluşuyor.

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazetede yayımlandı MİLLETLERARASI ANLAŞMALAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
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