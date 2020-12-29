Girişimci işadamı Erkan Ayık’tan Ciğerci Mustafa çalışanlarına pandemi motivasyonu

Gaziantep'i gastronomi kenti haline getiren önemli markalar arasında yer alan yarım asırlık lezzet durağı Ciğerci Mustafa, Covid-19 pandemisi sürecinde hizmete "gel al götür" ve "paket servis" yöntemleriyle devam ediyor. Gaziantep'te üç ayrı şubesi bulunan markanın ikinci kuşak temsilcisi Erkan Ayık, bu süreçte çalışanlarının motivasyonunu artırmak amacıyla örnek bir projeye imza attı.



YAŞAM KOÇU DESTEĞİ

Girişimci işadamı Erkan Ayık, "maske", "sosyal mesafe" gibi yeni kavramların hayatımıza girdiği zorlu pandemi döneminde Ciğerci Mustafa çalışanlarının performanslarına katkı sağlamak için bir yaşam koçuyla anlaştı. Yaşam koçu Yeliz Tatar, pandemi döneminden olumsuz yönde etkilenmemeleri, motivasyonlarını yükseltmeleri ve kısıtlamaların ardından mekana gelecek misafirlere daha pozitif yaklaşmaları adına personelle çeşitli çalışmalar yaptı.



SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Çalışanlarının hem fiziksel hem de psikolojik sağlığına büyük özen gösterdiğini söyleyen Erkan Ayık, "Çalışma arkadaşlarımızın ve misafirlerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Böyle zorlu bir dönemde personelimizi anlamak, onların gelişimini desteklemek, motivasyonlarını artırmak ve bireysel performanslarına katkı sağlamak amacıyla yaşam koçu desteği aldık. Büyük faydasını gördüğümüzü söyleyebilirim. Tüm iş kollarına tavsiye edebileceğim bir çalışma oldu" dedi.