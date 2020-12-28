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Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

rekorlara bir yenisi daha eklendi. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 değer kazanarak 1.441,90 puana çıkarken, 1.442,52 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,87 puan artışla 1.441,90 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,76 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,96 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.442,52 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve ile 'nin, sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.455 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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