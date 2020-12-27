Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayiinde iki misli daha hızlı çalışacağız sözünü esas alarak çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Artık durmak zamanı değil, geçen her gün değerli. Güvenlik güçlerimizin bir ihtiyacı olduğunda onu dışarıdan almak yerine, bizim kendimizin temin etmesi gerekiyor. Onun için her projede olduğu gibi, bunda da projeyi yürütecek firmalarımız süreyi hızlandıracaklardır. ORKA, bizi bu alanda dışarı bağımlı olmaktan da kurtaracaktır. Projede çalışacak bütün ekibe muvaffakiyetler diliyor, gayretlerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

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