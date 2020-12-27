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Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak! Yeni yerli ve milli hafif torpido “ORKA”

Son dakika haberi... Başkanlığı öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için “ Projesi” başlatıldı. ’ın ana yükleniciliğinde geliştirilecek ile bu alandaki dışa bağımlılık sona erecek.

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak! Yeni yerli ve milli hafif torpido “ORKA”

Başkanlığı () öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için " () Projesi" başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak! Yeni yerli ve milli hafif torpido “ORKA” TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK! YENİ YERLİ VE MİLLİ HAFİF TORPİDO “ORKA”

SSB'de düzenlenen protokol imza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. , , SSB, ve temsilcileri katıldı.

Projeyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan ve envanterine alınabilecek su üstü platformlar ile deniz hava araçlarından denizaltılara karşı kullanılacak ORKA torpido silah sistemi yerli ve milli olarak geliştirilecek.

Hassas güdüm, navigasyon, gelişmiş arama ve hücum kabiliyetlerine sahip olacak ORKA, aldatma ve karıştırmaya karşı direnciyle hedef üstünde yüksek etkinlik sağlayacak.

ROKETSAN'ın önümüzdeki yıl teslim edilmesi hedeflenen AKYA Ağır Sınıf Torpido Projesi'nde edindiği tecrübe ORKA Projesi'ne de aktarılacak. ORKA Projesi'nde ise ana yüklenici ROKETSAN'ın yanı sıra ASELSAN da ana alt yüklenici olarak yer alacak. ORKA, mavi vatanın korunmasında 'nin gücüne milli bir unsur olarak güç katacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayiinde iki misli daha hızlı çalışacağız sözünü esas alarak çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Artık durmak zamanı değil, geçen her gün değerli. Güvenlik güçlerimizin bir ihtiyacı olduğunda onu dışarıdan almak yerine, bizim kendimizin temin etmesi gerekiyor. Onun için her projede olduğu gibi, bunda da projeyi yürütecek firmalarımız süreyi hızlandıracaklardır. ORKA, bizi bu alanda dışarı bağımlı olmaktan da kurtaracaktır. Projede çalışacak bütün ekibe muvaffakiyetler diliyor, gayretlerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

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