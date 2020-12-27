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Son dakika | Suudi Arabistan: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk

Son dakika haberi... Suudi Enerji Bakanı , 'nun ülkelerinde 4 yeni ve yatağı bulduğunu duyurdu.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 27.12.2020
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Son dakika | Suudi Arabistan: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk

Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, ülkenin farklı yerlerinde 4 petrol ve geleneksel olmayan doğal gaz yatağı bulduğunu söyledi.

Bin Selman, keşfedilen yataklardaki toplam petrol ve gaz rezervinin tespiti için Aramco'nun çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.

BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü raporuna göre, Suudi Arabistan, ABD'den sonra dünyada petrol üretiminde ikinci sırada yer alıyor.

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