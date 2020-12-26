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Aşı yaptırmayan işini kaybedecek mi? İşveren çalışanda aşı şartı arayabilir

Son dönemde koronavirüs aşısının zorunlu olup olmayacağıyla ilgili tartışmalar başladı. Yasaya göre, işveren gerek gördüğü takdirde " şartı" arayabilecek. Buna uymayanların iş akdi ise "tazminatsız" feshedilebilir.

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Sağlık çalışanlarına uygulanması ile birlikte 'de virüsle mücadelede "" dönemi başlayacak. Ancak zira aşı olmayı düşünmeyenler de var. İşveren gerek gördüğünde personelde "aşı şartı" arayabilir.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre listesinde covid-19 yok. Ancak Dünya Sağlık Örgütü ve koronavirüsü bulaşıcı hastalık olarak kabul ettiği için koronavirüs kanun çerçevesinde de bulaşıcı hastalık olarak yorumlanabilir.

İş kanununa göre iş yerindeki sağlık koşullarını iş veren düzenlemek zorunda.

Aşılanma da iş verenin çalışana yükleyeceği sorumluluklar çerçevesine girebiliyor.

Çalışanlar iş yerinde sağlıklı ortamın sağlanmadığını öne sürüp "tazminatlı " hakkını kullanabilir. bu durum da işverenin yükümlülüğünü artırıyor.

İşverenin çalışanda aşı şartı araması durumunda buna uymayan personelin iş akdi "tazminatsız" feshedilebilir.

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