Aşı yaptırmayan işini kaybedecek mi? İşveren çalışanda aşı şartı arayabilir
Son dönemde koronavirüs aşısının zorunlu olup olmayacağıyla ilgili tartışmalar başladı. Yasaya göre, işveren gerek gördüğü takdirde "aşı şartı" arayabilecek. Buna uymayanların iş akdi ise "tazminatsız" feshedilebilir.
EKONOMİ ahaber.com.tr
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Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre bulaşıcı hastalık listesinde covid-19 yok. Ancak Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı koronavirüsü bulaşıcı hastalık olarak kabul ettiği için koronavirüs kanun çerçevesinde de bulaşıcı hastalık olarak yorumlanabilir.
İş kanununa göre iş yerindeki sağlık koşullarını iş veren düzenlemek zorunda.
Aşılanma da iş verenin çalışana yükleyeceği sorumluluklar çerçevesine girebiliyor.
Çalışanlar iş yerinde sağlıklı ortamın sağlanmadığını öne sürüp "tazminatlı fesih" hakkını kullanabilir. bu durum da işverenin yükümlülüğünü artırıyor.