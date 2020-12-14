Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den "tarımsal destek hibesi" açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 18 yılda tarımsal destek miktarında 12 kat rekor artışla reel 311 milyar lira hibeye ulaşılmıştır" dedi.

Öte yandan Bakan Pakdemirli, "2020 yılı ilk on ayında, covid-19 salgınına rağmen, 15,1 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık ve 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik" açıklamasını yaptı.