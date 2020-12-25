Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Esnafa büyük destek! Kimler yararlanacak?





KİRA İÇİN AYLIK 1.3 MİLYAR TL

Aylık 432 milyon lira toplamda da 1.3 milyar liralık kira desteği sağlanacak. Gelir kaybı desteği ile birlikte esnafa verilen destek 5 milyar liraya yaklaşacak. Ticaret Bakanlığı'nın Kovid-19 nedeniyle verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ dün yürürlüğe girdi. Bakan Pekcan, "Esnafımızın mümkün olan en hızlı ve en basit şekilde desteklere başvurabilmesi için gerekli önlemleri alıyor çalışmaları yürütüyoruz. E-devlet üzerinde yapılacak destek başvurularının en hızlı şekilde sonuçlandırılması için Bakanlık birimlerimiz ve bu süreçteki Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dahil olmak üzere tüm iş ortaklarımız gerekli teknik altyapıyı tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.