Bitcoin'deki yükseliş kripto para dünyasını canlandırdı

ABD, bir süredir söylenti olarak kripto para topluluğu arasında da dönen kripto para düzenlemeleri hakkında yeni kararları açıkladı. Bu kararlara göre artık kripto para borsalarından kendi cüzdanlarına para aktarmak isteyen herkes kişisel bilgilerini vermek zorunda olacak.

Coinkolik'in haberine göre; "Varlıklarını bir borsadan kendi kişisel cüzdanlarına aktarmayı uman ABD kripto para birimi kullanıcılarının Cuma günü Hazine Bakanlığı tarafından önerilen bir kural uyarınca yeni müşterinizi tanıyan (KYC) gereksinimlerine uymaları gerekecek.