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Sigara vergi oranları değişti! Sigara fiyatları artacak mı? Düzenleme sigara fiyatlarını etkileyecek mi?

ve tütün ürünlerine uygulanan oranlarında indirim yapıldı. Maktu ve asgari maktu vergiler sabit tutuldu. 'de dün yayımlanan karar ile birlikte sigara fiyatları üzerinden alınan ÖTV oranı yüzde 67'den yüzde 63 oranına düşürüldü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Sigara vergi oranları değişti! Sigara fiyatları artacak mı? Düzenleme sigara fiyatlarını etkileyecek mi?

Tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda () oranı yüzde 67'den yüzde 63'e düşürülürken, maktu ve asgari maktu vergiler sabit tutuldu.

Ocak-Haziran 2021 dönemi için bu ürünlerde yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre yapılması gereken otomatik güncellemenin de uygulanmaması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların ÖTV oranı yüzde 67'den yüzde 63'e çekildi.

SİGARA VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİ!

3328 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlenen vergi oranları şu tablo ile paylaşıldı:

Oranı düşürülen söz konusu ürünlerdeki asgari maktu vergi tutarı 0,4883 lira, maktu vergi tutarı da 0,4851 lirada sabit tutuldu.

Bu nedenle, Ocak-Haziran 2021 dönemi için vergi oranı indirilen tütün ürünlerinde uygulanan asgari ve maktu vergi tutarlarında, yılbaşında Yİ-ÜFE'deki artışa göre yapılan otomatik güncelleme de olmayacak.

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