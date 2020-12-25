Sigara vergi oranları değişti! Sigara fiyatları artacak mı? Düzenleme sigara fiyatlarını etkileyecek mi?

Bu nedenle, Ocak-Haziran 2021 dönemi için vergi oranı indirilen tütün ürünlerinde uygulanan asgari ve maktu vergi tutarlarında, yılbaşında Yİ-ÜFE'deki artışa göre yapılan otomatik güncelleme de olmayacak.

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