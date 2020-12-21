Milyonlarca çalışan haber bekliyordu! Koronavirüs nedeniyle işten çıkarılan veya ücretsiz izne ayrılanlar...

YARGITAY NE DİYOR?

Yargıtay da yakın tarihli bir kararında; işçinin işe başlama talebi sonucu işten çıkartıldığı iş yerine tekrar başlatılmasının mümkün olmadığı bir durumda, "işveren tarafından işçiye çalışabileceği iş, iş yeri, çalışma şartları somut olarak gösterilmediği, işçinin nerede ve hangi çalışma şartlarında çalıştırılabileceği açık ve anlaşılır şekilde belirtilmediği, işverenin işe davet yönünden üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmediği" belirtilerek işverenin işe davetinin samimi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.