Evlenene büyük destek: En az 9.000 TL çeyiz parası ve 11.032 TL devlet katkısı sağlanacak
Evlenmeyi düşünenler için devlet birçok imkan sağlıyor. Yetim kız çocuklarına evlenirken 24 maaş çeyiz parası ödenirken, çeyiz hesabı ile birikim yapanlara da 11 bin 32 liraya varan devlet katkısı veriliyor.
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11 BİN 32 LİRA DEVLET KATKISI
Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıl 11 bin 32 lira.
Babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Halen en düşük yetim aylığı 375 lira. Bu tutarda aylık alana, 9 bin lira veriliyor.
11 BİN 32 LİRA DEVLET KATKISI
Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıl 11 bin 32 lira.
Yeni yılda 12 bin 37 liraya çıkacak. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabilecek. Ödemeyi almak için evlendikten sonra bankaya başvurmak yeterli.
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