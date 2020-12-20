Pamukluk Barajı'nın inşa çalışmaları son sürat devam ediyor





MERSİN'İN 40-50 YILLIK İÇME SUYU PROJESİ

Pamukluk Barajı'nın katma değeri yüksek bir proje olduğunu kaydeden Engin, "Projenin tamamlanması ile bölge ürün çeşitliliği ve veriminin artması sonucu tarımsal üretimde öne çıkacaktır. Proje bittiğinde Mersin'in 600 metre rakımın altındaki kıraç arazileri su ile buluşacak. Ayrıca Mersin'in 40-50 yıllık içme suyu bu barajdan sağlanacak. Tamamen tasarruflu bir proje, buradaki su enerjiye ihtiyaç duyulmadan kendi cazibesi ile akacak. 5 ürünün üretiminde Türkiye birincisi, 5 üründe Türkiye ikincisi olan ilimizde kapalı sistem sulamanın devreye girmesinin ardından tarımsal üretimimiz daha da artacaktır. Pamukluk barajı bu anlamda hassas ve stratejik bir projedir" diye konuştu.