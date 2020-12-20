Antalya konut fiyatındaki artışta zirve yaptı! İstanbul'dan kaçan Antalya'ya gitti!

Antalya, son bir yılda konut fiyatlarındaki artış oranıyla Türkiye'de birinci oldu. Konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 42'ye yakın artışın yaşandığı Antalya, doğal güzellikleri, dünyaca ünlü plajları ve yılın en az 10 ayı güneşli havasıyla, özellikle de pandemi sürecinde İstanbul başta olmak üzere hem Türkiye hem de dünyanın birçok ülkesinden önemli göç alıyor. Antalya'da, özellikle sahil kesimleri büyük rağbet görüyor.

Merkez Bankası'nın Ekim 2020 Türkiye Konut Fiyat Endeksi'ne göre, konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 41.8'lik artış ile Antalya- Isparta- Burdur'dan oluşan Batı Akdeniz Bölgesi, Türkiye'de en çok artış yaşanan bölge oldu. İkinci sırada yüzde 39.6'lık artışla Aydın- Denizli- Muğla bölgesi, üçüncü ise yüzde 37.5 artışla Kilis- Adıyaman- Gaziantep yer aldı.