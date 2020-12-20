Kaza yapan sürücü mahalleyi karıştırdı! Linç etmek istediler

Otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazayı gören mahalle sakinleri hemen yardıma koştu. İddiaya göre, alkollü olan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün, yardıma gelenlere küfür ve hakaret etmesi sonucu tartışma çıktı.