Ocak zammıyla ilgili flaş gelişme! Emekliye en az 2.410 lira





2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.