20 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ocak zammıyla ilgili flaş gelişme! Emekliye en az 2.410 lira

Ocak zammıyla ilgili flaş gelişme! Emekliye en az 2.410 lira

ve Bağ-Kur emeklisi büyük bir merakla zammını bekliyor. Beklenti anketinden yüzde 7.96 çıktı. En düşük maaş esnafta 2.036, SSK’lılarda 2.410 liraya yükselecek. Peki, emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları ne kadar olacak? İşte emeklinin beklediği Ocak zammıyla ilgili bütün ayrıntılar...

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 20.12.2020
ABONE OL
Ocak zammıyla ilgili flaş gelişme! Emekliye en az 2.410 lira

Emeklilerin zammı adım adım yaklaşıyor. oranı için de verileri yakından izleniyor.



2020'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak ve Bağ- Kur emeklileri artışı merakla beklerken, ipuçları da geliyor.



NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 14.18 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.



En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.



2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.



Bu veri de 4 Ocak'ta belli olacak. Emekliler zamlı maaşlarını Ocak ayı içerisinde cebine koyacak.

Emekliye son dakika zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen en düşük ve yüksek... EMEKLİYE SON DAKİKA ZAM MÜJDESİ: 2021 OCAK ZAMMI İLE SGK-SSK-BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? SEYYANEN EN DÜŞÜK VE YÜKSEK...
Yüzde 8-10 ek zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ek ödeme artışı ne kadar olacak? En yüksek... YÜZDE 8-10 EK ZAM MÜJDESİ! SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEME ARTIŞI NE KADAR OLACAK? EN YÜKSEK...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA