Ocak zammıyla ilgili flaş gelişme! Emekliye en az 2.410 lira
SSK ve Bağ-Kur emeklisi büyük bir merakla Ocak zammını bekliyor. Beklenti anketinden yüzde 7.96 çıktı. En düşük maaş esnafta 2.036, SSK’lılarda 2.410 liraya yükselecek. Peki, emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları ne kadar olacak? İşte emeklinin beklediği Ocak zammıyla ilgili bütün ayrıntılar...
2020'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklileri artışı merakla beklerken, ipuçları da geliyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 14.18 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.
En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.
Bu veri de 4 Ocak'ta belli olacak. Emekliler zamlı maaşlarını Ocak ayı içerisinde cebine koyacak.