Meslek öğrenip 2.324 TL kazanma fırsatı! İşte detaylar...





Geleneksel meslekler kapsamındaki programlara katılanlara da maddi destek de sağlanıyor. Geleneksel mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı'na katılanlara, programa katıldıkları her bir fiili gün için 89,40, öğrenci olan katılımcılara 67,05 ve işsizlik ödeneği alan kursiyerlere ise 44,07 lira ödeniyor. Ayda 26 gün üzerinden ödenen tutar bin 40 ile 2 bin 324 lira arasında değişiyor.

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