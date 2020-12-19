Sanayinin çarkını hammadde tıkadı! Firmalar sipariş yağmuruna tutuluyor ama...





FİYATLAR YÜZDE 100 ARTTI

Hammadde sıkıntısı yaşayan sektörlerin başında plastik geliyor. İhracatta kimyadan sonra ikinci sırada yer alan sektör, hammadde tedariki nedeniyle ihrdacatta hızla kan kaybetmeye başladı. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu da fiyatlarda yaşanan yüzde 100'lük artışa rağmen hammadde bulmakta zorlandıklarını anlattı. Bu durumun üretime ağır bir darbe vurduğuna dikkat çeken Eroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da burada yaşanan tıkanıklığın farkında olduğunu kendilerine destek vermeye çalıştığını anlattı: "Bu alandaki STK'ların bulunduğu WhatsApp grubumuzda Sanayi Bakan Yardımcımız da var. Son birkaç aydır herkes hammadde sıkıntısı çektiğini bildiriyor. Bakanlık devreye girerek mal temini konusunda bize yardımcı olmaya çalışıyor. İhracatta büyük bir atılım içindeyiz. Ancak bu atılımı destekleyecek hammadde temini yok."