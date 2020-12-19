Son dakika: Koronavirüs en çok onlara yaradı! Satışlar yüzde 90 arttı

Otomotiv sektörü pandemi nedeniyle zor günler yaşarken, motosiklet satışları tavan yaptı. Paket servise geçiş, artan kargo trafiği ve toplu taşımadaki bulaş riskinden çekinenler motosiklet satışlarını patladı. Fiyatlar üç kata yakın yükselirken, motosiklete bağlı trafik kazalarında da ciddi artışlar meydana geldi.



Pandemi ile birlikte ticaret akışında yeni bir rol üstlenen motosikletler adeta altın çağını yaşıyor. İkinci elde dahi fiyatlar üç kattan fazla arttı. Yeni sipariş sayısında da rekor kırıldı. Tüm restoranların paket servise geçmesi, artan kargo trafiği ve bireysel kullanımın yaygınlaşması artışın en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydedilen yeni motosiklet sayısında yüzde 92 oranında artış var. Geçen sene 90 ila 100 bin civarında seyreden satış rakamları bugün itibarıyla 200 bin sınırını aşmış durumda. Pandemi döneminde ulaşımda enfekte olma riskini ortadan kaldırması da satışlardaki artışın bir başka gerekçesi olarak gösteriliyor.





KURSLAR DOLDU

Artış nedeniyle motosiklet ehliyetine olan ilgi de oldukça yükselmiş durumda. İstanbul'da uzaktan eğitim ile çalışmalarına devam eden sürücü kurslarına gelen yeni kayıtların önemli bölümünü motosiklet ehliyeti oluşturuyor. Sürücü kursu sahiplerinin verdiği bilgiye göre, bu alanda da yüzde 70'e varan artışlar var.



KAZALAR ARTTI

Ancak bu tablo trafikteki kazaları da artırdı. İstanbul Emniyeti'nin açıkladığı verilere göre, motosikletlere bağlı kazalarda yüzde 48'lik artış var. Kazaların artmasında acemi şoförlerin yanı sıra siparişini zamanında yetiştirmek isteyen ve kuryelerin de etkisi büyük. Uzmanlara göre, kazaların en büyük nedeni ise motsiklet sürücülerinin şeritler arası hızlı geçiş yapması ve bu anda diğer araç kullanıcıları tarafında fark edilememeleri.



İSTANBUL İLK SIRADA

Türkiye çapındaki motosiklet satışları incelendiğinde ise 2020 yılında motosiklet tescil adetlerinin yüzde 50'sinin 10 ilde gerçekleştiği göze çarpıyor. Bu iller arasında İstanbul, adetsel olarak birinci sırada yer almasına karşın, nüfusa oranlandığında çok alt basamaklarda kalıyor. Nüfusa göre motosiklet kullanım oranlarında lider il yüzde 16.9'luk pay ile Muğla olurken, onu yüzde 16.5 ile Kilis ve 12.7'yle Manisa takip ediyor.