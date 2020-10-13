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THY Kovid-19'a rağmen günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi

Son dakika haberine göre... Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından 'nin günlük uçuş sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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THY Kovid-19'a rağmen günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin günlük uçuş sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün havacılığı derinden etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rakamlar 2019 yılına göre çok düşük. Fakat THY, her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Günlük uçuş sayısı ile Avrupa'da 2. sıraya yükseldik. Bayrak taşıyıcıları arasında 1. sıradayız. Ekibimize ve bizi tercih eden size teşekkürler."

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