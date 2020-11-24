Joe Biden'ın Hazine Bakanlığına eski FED Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Hazine Bakanlığı görevine eski ABD Merkez Bankası (DEF) Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor. Janet Yellen, ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak
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ABD medyasında yer alan haberlere göre, Biden, Hazine Bakanlığına Yellen'ı atayacak.
Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin kesinleşmesi ve ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.
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