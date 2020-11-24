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Joe Biden'ın Hazine Bakanlığına eski FED Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor

başkanlığına seçilen 'ın, görevine eski ABD Merkez Bankası (DEF) Başkanı 'ı getirmesi bekleniyor. Janet Yellen, ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Joe Biden'ın Hazine Bakanlığına eski FED Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Biden, Hazine Bakanlığına Yellen'ı atayacak.

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin kesinleşmesi ve ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

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