Joe Biden'ın Hazine Bakanlığına eski FED Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Biden, Hazine Bakanlığına Yellen'ı atayacak.

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin kesinleşmesi ve ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

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