Memurlara ek gösterge zammı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek gösterge son durum...

3600 ek gösterge son durum nedir? Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek gösterge konusunda son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan geldi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek gösterge son durum nedir? İşte cevaplar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde: