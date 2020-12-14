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Borsa İstanbul günü rekor seviyede kapattı

, günü yüzde 1,30’luk yükselişle rekor seviyede tamamladı. Endeks 17,85 puan artışla 1.388,55 puana çıkarken, 1.394,58 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2020
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Borsa İstanbul günü rekor seviyede kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,30'luk yükselişle tamamladı.

Endeks 17,85 puan artışla 1.388,55 puana çıkarken, 1.394,58 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Toplam işlem hacmi 30,7 milyar lira oldu.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi de yüzde 0,91 değer kazandı.

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