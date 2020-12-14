Son dakika: Borsa haftaya rekorla başladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,04 puan ve yüzde 0,88 artarak 1.382,74 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 ve holding endeksi yüzde 1,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 1,09 ile spor oldu.