Asgari ücretliye bir maaş da BES'ten! Herkes bunu konuşuyor

Otomatik BES'in başladığı ilk günden bu yana birçok kişi "Sistemde kalmalı mıyım? Birikimim ne kadar olur?" gibi sorulara yanıt arıyor. Sistemin başlamasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen, bu sorular hala gelmeye devam ediyor. Peki BES gerçekten yararlı mı? Asgari ücretli bir çalışan BES ile 2020 yılında ne kadar tasarruf etti? Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, asgari ücretlinin BES ile yaptığı tasarrufu kaleme aldı.