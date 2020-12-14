14 Aralık 4. tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Tediye ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kamu işçilerinin 13 günlük ikramiye ödemesinin hangi tarihte ödeneceği merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından konu ile ilgili açıklama yaptı. 500 bin işçiye verilecek tediye ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 14 Aralık 4. tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...
2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük tediye ödemeleri yılda 2 kez Resmi Gazete'de yayımlanıyor ve 2'şer taksitte toplamda 4 kere ödeniyor. 2020 yılının 4. yani son taksit ödemesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 14 Aralık 4. tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...
2020 4. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.
Peki, kim ne kadar alacak? İşte ikramiye tablosu:
İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre belirlenen tarihte ödeniyor.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?
52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
* Kamu iktisadi teşekkülleri,
* Genel ve katma bütçeli kurumlar,
* Özel bütçeli idareler,
* Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.