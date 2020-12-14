2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük tediye ödemeleri yılda 2 kez Resmi Gazete'de yayımlanıyor ve 2'şer taksitte toplamda 4 kere ödeniyor. 2020 yılının 4. yani son taksit ödemesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 14 Aralık 4. tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

2020 4. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.