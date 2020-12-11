3600 ek gösterge için gözler Mecliste! Öğretmen, polis, hemşire için 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Son dakika... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin 3600'e çıkarılması yönünde beklentiler devam ediyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen 3600 ek gösterge için gözler Meclis'te. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde: