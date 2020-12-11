2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,62 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL

Evli, eşi çalışan 220,62 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL