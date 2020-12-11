Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ve AGİ zam oranı ne kadar olacak? O rakamlar dikkat çekiyor
Asgari ücret 2021 zam oranı ne kadar olacak? Asgari ücret her yıl başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Milyonlarca işçinin alacağı maaş zammı, toplam 4 toplantının ardından ortaya çıkacak. Asgari ücret ile beraber AGİ ücretleri de zamlanacak. Peki asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? AGİ dahil maaş hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? İşte haberin detayları...
Asgri ücret ikinci toplantı ne zaman? Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2020 yılı başında yüzde 15.03 zam gelmişti. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala 2021 zam oranı şimdiden merak edilmeye başlandı. Komisyon ilk toplantının ardından ikinci toplantısını gerçekleştirecek. TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak ikinci toplantı için geri sayım başladı. Peki, asgari ücret 2021'de ne kadar oldu? AGİ dahil maaş hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? İşte cevaplar...
ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde 22 Aralık'ta yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim. Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir." ifadelerini kullandu.
ASGARİ ÜCRETTE 7 KRİTER
* Geçim maliyeti
* Salgınla mücadele dönemi
* Gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon
* Refah payı
* İşverene maliyet
* İstihdamın korunması
* Rekabet şartları
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Azerbaycan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammı hakkında, "Asgari ücretle ilgili görüşmeler devam ediyor. Bizim de önümüze gelecek adımlarımızı birlikte atacağız temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz." ifadelerini kullandı.
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.
2020 AGİ NE KADAR OLDU?
Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
Evli, eşi çalışan 220,62 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL
BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor.
Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır.
Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.