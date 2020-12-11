Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmaların yüzde 25'lik kısmı tamamlandı

ULAŞIM SÜRESİ KISALACAK

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak.