11 Aralık 2020, Cuma
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den AB'ye çağrı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Avrupa Birliği () Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonuçlarına ilişkin, "AB'yi etki altına almaya çalışan ülkelerin haksız dayatmalarına karşı AB'den hak ve hukuka uygun bir tavır bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.12.2020
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den AB'ye çağrı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-AB ilişkileri bölgemizin huzur ve istikrarı için stratejik bir öneme sahip. Bugüne kadar pozitif gündem için her türlü iyi niyeti gösterdik. AB'yi etki altına almaya çalışan ülkelerin haksız dayatmalarına karşı AB'den hak ve hukuka uygun bir tavır bekliyoruz."

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