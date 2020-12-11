Ülkür Hür: Hayalleri olan kadın girişimcileri desteklemeliyiz

Ülkü Hür kadınların ekonomide daha fazla yer almasına destek olmak için dijital platform 'Girişimci Kadınlar Grubu'nu kurdu. Girişimci kadınların hayallerine ulaşması için onlara yol gösterdiklerini ve kaynak sağladıklarını belirten Hür, "Kadınların hayallerini desteklemeliyiz. Girişimci Kadınlar Grubu ve Akademisi, kadınların ekonomideki zincirleme yapıda ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla kuruldu. İşini kuran kadının doğru hedef kitleye ulaşması ve etkili reklamlarla markasını tanıtması, girişiminin nakde dönüşmesini hızlandıracaktır" dedi.





KADIN GİRİŞİMCİLERE YOL GÖSTERİYORUZ

Ülkü Hür, düzenledikleri online atölyelerle girişimci kadınlara yeni bilgi haritaları sunduklarını ve onları zorluklara karşı hazırladıklarını da dile getirdi: "Girişimcilik tam bir serüven. Gideceğin hedef kadar yolculuk da önemli. Kadınlarımız birikimini en doğru şekilde kullanmaya odaklandığı için bunun yollarını öğrenmeye de yüzde 100 gönüllüler. Akademide anlatılanları en heyecanlı öğrenci edasıyla sayfalarca not alıyor, çözemedikleri noktaların peşini bırakmıyorlar. Akıllarına takılanları mutlaka keşfediyor, sonra da markalarına uyguluyorlar. Kısa zamanda müşteri, sipariş ve beğeni yorumlarının arttığını görünce daha bir şevkle çalışıyorlar. Kendi işlerinde kendi sistemlerini özgürce kuruyor, kararlar alıyor ve riskleri göğüslüyorlar."





YÖNLENDİRMELERİMİZLE DAHA FAZLA KAZANÇ ELDE EDİLİYOR

Ülkü Hür, atölye çalışmalarında Girişimci Kadınlar Grubu'nun üyelerine teknolojideki yenilikleri ileterek daha fazla kazanç elde etmelerini sağladığını söyledi: "Sosyal medya hesaplarında algoritmaları işlerine aynı hızda adapte ederek daha fazla kazanç sağlamalarına teşvik ediyorum. Bugün kadınlarımızın öğrenme, uygulama ve satışa çevirme yolundaki en büyük avantajı teknoloji. En makul bütçeyle ve elindeki cihazla sosyal medyanın tüm imkanları parmaklarının altında. Kadınlara cesaret verelim. Korkmadan ve büyük düşünerek ilerlemelerini sağlayalım. Küçücük bir kıvılcımla inanılmaz büyük etki yaratıyorlar."





Binlerce aktif üyesi olan Girişimci Kadınlar Grubu'nun sosyal projelere de imza attığını belirten Ülkü Hür, "Yüreklerinden aldıkları sevgi ve güçle bu topraklarda ihtiyacı olan başta okullu çocuklarımıza, kadınlarımıza ulaşıyorlar. Bu ailenin kurucusu ve parçası olduğum için gururluyum" dedi.







