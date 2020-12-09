YENİ KRİPTO HABERLEŞME PROGRAMLARI

Olası polis baskınında, bu programların yüklü olduğu her telefona, sıfırlama ve yazışma silme amaçlı kriptolu programlar yüklendiği anlaşıldı.

Terör örgütünün ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve diğer cemaatlere sızmaya çalıştığı, evlilik yapılanması faaliyetine devam ettiği, itirafçıların önüne geçme, bu kişileri motive etme çabasında olduğu, örgüt elebaşına ait kitap ve ses kayıtlarını dijital ortamdan örgüt üyelerine gönderdiği belirlendi.