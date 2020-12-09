Koronavirüs nedeniyle servis ağları genişliyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçirilen sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar lüks restoranları da paket servis işine girmeye mecbur bıraktı. Eve yemek servisi veren e-ticaret şirketleri, kapalı geçirdikleri günlerin zararını bu şekilde azaltmaya odaklandı. İstanbul'un bilinen pek çok lüks restoran markasını bünyesinde barındıran Doğuş Holding şirketi d.ream'in 20 lüks restoranı da paket servise başladı. Şirket, Getir, Fuudy ve Yemeksepeti üzerinden de yemeklerini tüketiciye ulaştırıyor.



ÖZEL ŞUBELER GELİYOR

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, "Daha önce burnundan kıl aldırmayan, paket servisin p'sini ağzına almayan lüks restoranlar pandemiyle birlikte paket servise saldırdı. Pandemi öncesi paket servis ciroları çok daha yüksekti ama lüks restoranların da girmesiyle pasta küçüldü" dedi. Sektörün yüzde 50'sinin paket servise uygun bir altyapısı olmadığının altını çizen Bingöl, "Paketle dönen işletme sayısı yüzde 20'dir. Kimse 500 lira verip lüferi paket istemez. Ama artık 'ghost kitchen' denen bir trend var. Biz de bunu uyguluyoruz. Sadece paket servise hizmet veren yerler açıyoruz. Ya da bazı işletmelerimizi sadece paket servis için konumlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.



HAFTADA % 50 BÜYÜME

Lüks restoranların paket servisi için kurulan Fuudy'nin kurucularından İlker Baydar, "Yasak ve kısıtlamalar nedeniyle şu an sipariş yoğunluğu var. Her hafta yüzde 40-50 aralığında büyümeyle ilerliyoruz. Şu anda 200 restorana ulaştık" şeklinde konuştu.

Restoranlar açılsa dahi tüketicinin paket servisten vazgeçeceğini düşünmediklerini vurgulayan İlker Baydar, "Aynı restoranlara verilen sipariş oranları düşebilir ama restoran sayısı artar. Şu anda online eve servis sektörünün sepet ortalamasının üç katı bir sepet ortalamamız var" bilgisini verdi.



PAKET SERVİSE GEÇENE DESTEK

Metro Türkiye, paket servise geçen restoran müşterilerine destek olmak için yeni bir kampanya hayata geçirdi. Müşteriler KDV hariç ikinci 300 TL alışverişlerinde paket servisler de dâhil olmak üzere restoranlarda 50 TL'lik hediye çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Restoranlar ise kullanılan bu çeklerle Metro mağazalarında indirimli şekilde alışveriş yapabiliyor.

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