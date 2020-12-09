Son dakika: 20 bin kişiye iş imkanı! E-ticaretteki patlama istihdam deposu oldu

Pandemide yıldızı parlayan sektörlerden olan kargoda, kasım ayı iyi geçerken şimdi de yılbaşı hareketi başladı. Milliyet'in haberine göre Sektör son dönemde istihdam deposu olarak da öne çıkarken 20 bin kişi işe alındı.

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, pandeminin başından itibaren kargo sektörünün insanların ihtiyaçlarına erişimini sağlamada hayati bir görev üstlendiğini söyledi. Sektör çalışanlarının önlemlerini alarak büyük bir özveriyle kesintisiz hizmet sunduğunu belirten Kut şöyle konuştu:

"Bu süreçte artan e-ticaret gönderilerine yönelik yeni iş modelleri geliştirilmeye başlandı. Türkiye'ye yayılan mevcut kargo şubelerinin yanı sıra teslimat sürecini kısaltmaya yönelik mini ve makro merkezler açıldı. Müşteri memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak için teknolojik yatırımlara hız verildi. Kendi araçlarıyla kargo dağıtımı yapan girişimci kurye modeli yaygınlaştırıldı. Farklı teslimat modelleri üzerinde de çalışmalar devam ediyor."