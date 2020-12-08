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Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Türkiye’de bir yılda bölünmüş yollardan toplam 18 milyar 501 TL akaryakıt tasarrufu sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni bölünmüş yol projelerinin, sağlanan iş gücü ve yakıt tasarrufu sayesinde ülke ekonomisine katkısını açıkladı. Karaismailoğlu, “Toplam yıllık tasarruf 18 milyar 501 milyon ” dedi.

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2020
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Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Türkiye’de bir yılda bölünmüş yollardan toplam 18 milyar 501 TL akaryakıt tasarrufu sağlandı

Toplamda bölünmüş yol uzunluğunun 27 bin 714 kilometreye ulaştığını hatırlatan , "Zamandan, yakıttan, iş gücünden tasarrufumuzla birlikte çevreye katkımız arttı. Ülkemiz üretirken aynı zamanda güçlendi" ifadelerini kullandı.

1 MİLYAR 882 MİLYON LİTRE AKARYAKIT TASARRUFU SAĞLANDI
Toplamda 27 bin 714 km'ye ulaşan bölünmüş yol uzunluğundan yıllık 18 milyar 501 milyon TL tasarruf edildiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, "1 milyar 882 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağlandı. Bunun ekonomiye katkısı 6 milyar 905 milyon Türk Lirası. 308,8 milyon saat iş gücünden tasarruf sağlandı. Bunun ekonomimize katkısı ise 11 milyar 596 milyon Türk Lirası oldu" ifadelerini kullandı.

"130 BİN AĞACA EŞ DEĞER CO2 TASARRUFU SAĞLANDI"
Bölünmüş yol uzunluğunun çevreye olan katkısına da dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "130 bin ağaca eş değer CO2 tasarrufu sağlandı. Yıllık 3 milyon 877 bin ton daha az CO2 emisyonu salımı oldu. Ülke ekonomisi güçlenirken çevreye olan katkımız da arttı" dedi.

Karaismailoğlu ayrıca 'nin doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyi bölünmüş yollarla birbirine bağlamaya; zamandan, yakıttan, iş gücünden tasarruf sağlayarak ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

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