1 MİLYAR 882 MİLYON LİTRE AKARYAKIT TASARRUFU SAĞLANDI

Toplamda 27 bin 714 km'ye ulaşan bölünmüş yol uzunluğundan yıllık 18 milyar 501 milyon TL tasarruf edildiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, "1 milyar 882 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağlandı. Bunun ekonomiye katkısı 6 milyar 905 milyon Türk Lirası. 308,8 milyon saat iş gücünden tasarruf sağlandı. Bunun ekonomimize katkısı ise 11 milyar 596 milyon Türk Lirası oldu" ifadelerini kullandı.