Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Hedefimiz Türkiye’yi lojistik süper güce dönüştürmek

"YOL MEDENİYETTİR DEDİK"



Daha sonra kürsüye davet edilen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Hayrabolu-Tekirdağ yolunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bugün Hayrabolu Tekirdağ yolunun 1. Etabını açmak için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Adil Karaismaioğlu ile birlikte bu hayırlı eserin bir etabını daha halkımızın hizmetine açacağız. Bu eserin inşası için liderlik eden ve halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a milletim adına teşekkür ediyorum. Onun liderliğinde ülkemiz ulaşımda çağ atlamaya devam ediyor. İşçisinden mühendisine emeği geçen herkese milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Yol medeniyettir dedik. Medeniyet de topyekun bir hayat biçimidir. Medeniyet tarihimizin en parlak dönemlerinde ecdadımız yol inşasına, köprülere, yolcu güvenliğine ve yol hizmetlerine özel bir önem verdiği görülür. Öncesinde Selçuklu, sonrasında Osmanlı kurmuş oldukları Derbent Teşkilatı, kervansaraylar, yolcu ve yük taşınmasına ilişkin kurulan lonca teşkilatlarıyla İpek ve Baharat yolu ticaretini kontrol altına almışlar, bu sayede hem ekonomik hem de kültürel bir gelişme kaydetmişlerdir. Bunun doğal bir sonucu olarak da siyasi ve askeri olarak dünyanın en önemli gücü haline gelmişlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yol, medeniyet göstergesi olmaya devam ediyor. Bunun idrakinde olarak ülkemizin dört bir tarafını otoyollar, duble yollar, köprüler, tüneller, viyadüklerle donatıyoruz. Sadece otoyol yapmıyoruz, demiryolu, havayolu ve denizyolu alanlarına da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Hızlı trenden, İstanbul Havalimanına kadar planlanan ve hayata geçirilen tüm yatırımlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gelecek vizyonu çerçevesinde Türkiye'yi hedeflerine, ideallerine taşıyor. Türkiye şu kadar saldırıya rağmen dimdik ayaktaysa bu sayededir. Demokratik siyasi istikrar bu yatırımlar sayesinde sarsılmadan Ülkemizin gücüne güç katıyor" diyerek konuşmasını noktaladı.









