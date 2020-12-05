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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından flaş karar! Çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı reklamları durduruldu

Aile, Çalışma ve  Bakanlığı'nın tespit ettiği, çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerinde sergileyen  sitelerinin reklamları durduruldu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 05.12.2020
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından flaş karar! Çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı reklamları durduruldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bazı sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 'na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderildi.

Yazıda, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bakanlığın başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.

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