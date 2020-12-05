Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından flaş karar! Çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı reklamları durduruldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tespit ettiği, çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerinde sergileyen online alışveriş sitelerinin reklamları durduruldu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.
EKONOMİ DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulduğu tespit edildi.
Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderildi.
Yazıda, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi.