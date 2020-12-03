Son dakika: Sigara fiyatlarına zam var mı? 3 Aralık Marlboro, Winston, Murattı, Tekel sigara fiyatları ne kadar oldu?
Sigara fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan sigara vergi artışı sonrasu markaların güncel sigara fiyatları gündeme gelmişti. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, fiyat artışı olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Winston, Murattı, Tekel sigara fiyatları ne kadar? İşte 3 Aralık güncel sigara fiyatları...
Sifara fiyatları güncel liste, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından temmuz ayında sigara vergi oranında artış yaşanmıştı. 2020'nin sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, sigaraya yeni zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, JTI, BAT ve Philip Morris tarafından resmi bir açıklama geldi mi? sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Winston, Murattı, Tekel sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?
Sigara zammı konusunda JTI, BAT ve Phirlip Morris tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Zam yapılıp yapılnayacağı konusunda detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE
2020 Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
BRITISH AMERICAN TOBACCO SİGARA FİYATLARI
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
JTI SİGARA FİYATLARI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
SİGARA İÇERKEN ÜFLENEN HAVA KOVİD-19 BULAŞI RİSKİNİ GENİŞ ALANA TAŞIYOR
Tütün ve tütün ürünleri kullananların, soludukları havayı normalden farklı olarak dışarı üflemeleri nedeniyle daha uzağa yayılan virüs ve partiküllerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşı riskini artırdığı bildirildi.
Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, cadde, sokak, meydan ve duraklarda sigara içme yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bilimsel çalışmalarla, başta sigara olmak üzere tütün ürünü kullanımının birçok hastalık gelişiminde etkili olduğunun, tedaviyi olumsuz etkilediğinin ortaya konulduğunu vurgulayan İlhan, "Sigara içmenin pek çok sağlık sorununa neden olduğu, bugün tıp dünyası tarafından kanıta dayalı olarak ortaya konmuş bir durum." dedi.
İlhan, koronavirüsle mücadele sürecinde birçok tedbir kararının hayata geçirildiğini, 11 Kasım'da İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgeyle vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklar, meydanlar ve toplu taşıma araçlarının duraklarında sigara içmenin yasaklandığını hatırlattı.
Bu yasakla Kovid-19 bulaşı riskinin azaltılmasının hedeflendiğini dile getiren İlhan, şunları kaydetti:
"Bu tür yerlerde sigara gibi ürünler içilirken içen kişi maskesini çıkardığı için kendisine virüs bulaşma riskini artırıyor. Bunun yanı sıra kişi Kovid-19 pozitifse doğrudan çevresindekilere virüs bulaşmasına ve hastalığın yayılmasına neden oluyor. Çevredeki kişiler de maske takmamış ise olası risk daha da artıyor.
En önemli noktalardan biri ise sigara içen kişi, nefesini dışarıya normal solunum havasını dışarı vermekten farklı olarak, üflediği için virüs ve partiküller daha uzağa ulaşıp, daha fazla kişiyi enfekte edebiliyor."
İlhan, 65 yaş ve üzeri ile akciğer ve kalple ilgili kronik hastalığı bulunan kişiler ile çocukların, sigara dumanındaki zararlı maddelerden daha fazla etkilendiğine işaret etti.
Yasak kararının, Kovid-19'un önlenmesine fayda sağlayacağını, aynı zamanda bağımlılarının da daha az sigara tüketmesine katkıda bulunacağını ifade eden İlhan, "Bu, sigarayı bırakmak için de önemli bir fırsat olacaktır. Unutulmamalı ki sigara kullanımı insanı ölümle burun buruna getiren bir alışkanlıktır ve kişiyi bağımlı kılmaktadır. Hayattaki bağımlılığımız sigara yerine yaşama sevincimiz olsun." değerlendirmesinde bulundu.