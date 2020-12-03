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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan flaş enflasyon açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Kasım enflasyonu; gıda, fiyatlarındaki artış ve kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan flaş enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız" dedi.

Son dakika: Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı SON DAKİKA: KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

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