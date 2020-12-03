Vergi borcu yapılandırmasına 10 günde 1 milyon başvuru!
Milyonlarca vatandaşa vergi borçlarını ödemesi için kolaylık sağlayan 'Vergi Borcu Yapılandırması'na rekor başvuru geldi, 10 günde 1 milyonun üzerinde vatandaş devletin barış elini tuttu.
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Başvuru dilekçeleri alınmaya devam ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı da dün itibariyle ödeme planlarını çıkarmaya başladı. Ödeme planı internetten de sorgulanabilecek. Vatandaşlar işaretledikleri taksit seçeneklerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirebilecek.
Vergi borcunda ilk taksit Ocak ayında yatırılacak ve 1 Şubat'a kadar sürecek. Mükellefler, vadesi geçmiş vergi borçlarını da yine İnteraktif Vergi Dairesi'nden sorgulama yaparak öğrenebilecek.
Milyonlarca vatandaşın borçlarına kolaylık sağlayan 'Vergi Borcu Yapılandırması'na rekor başvuru geldi, 10 günde 1 milyonun üzerinde vatandaş devletin barış elini tuttu.
Başvuru dilekçeleri alınmaya devam ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı da dün itibariyle ödeme planlarını çıkarmaya başladı. Ödeme planı internetten de sorgulanabilecek. Vatandaşlar işaretledikleri taksit seçeneklerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirebilecek.
Vergi borcunda ilk taksit Ocak ayında yatırılacak ve 1 Şubat'a kadar sürecek. Mükellefler, vadesi geçmiş vergi borçlarını da yine İnteraktif Vergi Dairesi'nden sorgulama yaparak öğrenebilecek.
VERGİ BORCU TAKSİTLENDİRME E-DEVLET | BORÇ TAKSİTLENDİRME VERGİ DAİRESİ | VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI: SON TARİH 31 ARALIK