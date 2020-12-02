4D’li taşeron işçilere müjde! 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Ödemeler ayın kaçında yapılacak?
Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği tediye ödemeleri için resmi açıklama geldi. Yılda 4 taksit ile yapılan 52 günlük tediye ödemelerinin ilk üç taksiti ödenmişti. Şimdi ise gözler dördüncü ödemelere çevrildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ödeme takvimi belli oldu. Yıl sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde taşeron işçiler ödeme gününü araştırmaya başladı. Peki, 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Ödemeler ayın kaçında yapılacak? İşte merak edilenler...
Taşeron işçilerin tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron işçiler tarafından merakla beklenen tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. İlk ödemeler 31 Ocak'ta, ikinci ödemeler 22 Mayıs'ta, üçüncü ödemeler ise 27 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Şimdi ise yılın son ödemesi olan 4. tediye tarihleri araştırılıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Ödemeler ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...
2020 4. TAKSİT TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?
52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
* Kamu iktisadi teşekkülleri,
* Genel ve katma bütçeli kurumlar,
* Özel bütçeli idareler,
* Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
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