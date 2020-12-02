4D’li taşeron işçilere müjde! 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Ödemeler ayın kaçında yapılacak?

Taşeron işçilerin tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron işçiler tarafından merakla beklenen tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. İlk ödemeler 31 Ocak'ta, ikinci ödemeler 22 Mayıs'ta, üçüncü ödemeler ise 27 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Şimdi ise yılın son ödemesi olan 4. tediye tarihleri araştırılıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Ödemeler ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...

2020 4. TAKSİT TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.