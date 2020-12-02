"Gıdanı koru, sofrana sahip çık" kampanyası dünya rekoruna koşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda kayıp ve israfı ile mücadelede Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) desteği ile hayata geçirilen "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesinde "Gıdamı israf etmeyeceğime söz veriyorum" kampanyasında söz vererek sertifika alanların sayısı milyona koşuyor. www.sofranasahipcik.com adresine gelerek imza kampanyasına destek olan vatandaşlar, israfa karşı farkındalık sağlamaya destek oluyor ve bu konuda duyarlı davranacağına söz veriyor.

SÖZ VERENLERE 5'ER FİDAN

Türkiye genelinde büyük ilgi gören, gıdada kayıp ve israf ile mücadele yapılmasını, toplumsal bilinci artırmayı amaçlayan Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Projesi kampanyası çerçevesinde söz verenler adına Geleceğe Nefes Kampanyası çerçevesinde 5'er adet de fidan sahiplendiriliyor.

PANDEMİ'DE FARKINDALIK ARTTI

Vatandaşların kampanyaya ilgisinin nedeni olarak, pandemi döneminde gıda arz zincirinde hiç bir sorun yaşanmamış olmasına rağmen gıdanın öneminin bir kez daha idrak edilmesi gösteriliyor. FAO verilerine göre 2050 yılında dünya gıda talebinde yüzde 60'lık bir artış bekleniyor. Dünyada her 9 insandan 1'i açlıkla karşı karşıya iken, 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç ise obezite sorunu yaşıyor. Bunun yanında üretilen gıdanın, her yıl üçte biri yani 1,3 milyar ton ise kaybediliyor ya da israf ediliyor.

Diğer taraftan FAO'nun son araştırmasına göre, tarladan perakendeye gelinceye kadar üretilen gıdanın %14'ü kayboluyor. Satış ve tüketim aşamasında gıda israfı 1/3 olarak gerçekleşiyor. Bu noktada gıda okur yazarlığına dikkat çeken uzmanlar, bilinçli bireyler ile evlerimizde, bireysel alışkanlıklarımızı değiştirerek gıda israfına son verilebileceğine vurgu yap��yor.

KAMPANYADA NELER YAPILDI?

Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Projesi kapsamında "Gıdamı israf etmeyeceğime söz veriyorum" kampanyası www.gidanikoru.com ve sofranasahipcik.com adresli web siteleri ile vatandaşlara ulaşıyor. Bakanlık ve projenin sosyal medya hesaplarından gıda işletmeleri ve vatandaşlar için iyi uygulama örnekleri paylaşılıyor.

GidaniKoru.com internet sitesi kampanyanın başından itibaren 5.831.125 defa tıklandı. Siteye giren 768.485 kişi israf etmeyeceğine dair söz verdi.

Gıdanı Koru sosyal medya hesaplarından yayınlanan tavsiyeler, israf olmasın afiyet olsun tarifleri ve uzmanlarla yapılan canlı yayınlar 65 milyon 300 defa görüntülendi, 16 milyon 100 defa izlendi.

Kampanya sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının anlatıldığı EBA TV'de yayınlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık projesi kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir çok kamu ve özel kurumla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimiz sayesinde toplumsal farkındalığın oluşturup devamının sağlanarak yükseltilmesi ve ülke çapında duyarlılığın canlı tutulması yönünde çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca sosyal medya üzerinde ve birçok TV programında 50'den fazla sanatçı ile tüm kesimleri bu konuda duyarlı olmaya çağıran bir sosyal seferberlik yürütüldü. TV kanallarında farklı konseptte programlarda önemli bir görünürlük sağlandı.

Bunun yanında sosyal medyada 200'den fazla israfı önleme tavsiyeleri, 40'dan fazla uzmanla canlı yayın yapılarak farkındalık yaratıldı. Önümüzdeki dönemde Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık maskotu olan "CANO" ile kampanya farkındalığı sürdürülecek.