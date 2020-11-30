



2020'DE BAŞLADI

İşte bu tablo Türkiye için bir fırsat yarattı. Avrupa'ya yakınlık, yetişmiş insan gücü, tecrübe, kaliteli üretim ve düşük maliyet gibi avantajlar Türkiye'nin, parça tedarikinde merkez olmasının önünü açtı. Bu konuyu ilk değerlendiren Ford Otosan oldu. Şirket, Avrupa'daki Ford fabrikalarının parça tedarikinin Türkiye'den temini için çalışmaya başladı. Hatta bunun için 2020 başında 35 kişilik bir ekibin çalıştığı bir ofis kuruldu. Ford'un Fiesta, Mondeo gibi Avrupa'da üretilen binek modellerinin bazı parçaları Türkiye'den gidiyor. Şimdi de Tofaş, yerli tedarikçilerle FCA (Fiat Chrysler Automobiles) arasında köprü kurarak, pandemi sonrası yeni işbirlikleri ve ilave ihracat fırsatları yaratmak üzere bir adım attı. FCA ile yapılan anlaşmaya göre Türkiye'de üretilerek yurt dışına ihraç edilecek parçalar FCA'nın farklı ülkelerde üretimi gerçekleştirilen modellerinde kullanılacak. İlk etapta 15 tedarikçi ile çalışmaya başlanacak.