30 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Vergi sisteminde revizyonlar yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Vergi sisteminde revizyonlar yapılacak

ve , sisteminde " odaklı" global revizyon için düğmeye bastı. 2021 programına göre vergi sisteminde adaletin güçlendirilmesi, tabanın genişletilmesi ve hasılanın artırılmasını sağlayacak şekilde revizyonlar yapılacak.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Vergi sisteminde revizyonlar yapılacak

ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, sisteminde memnuniyetini esas aldıklarını söyledi. Hazine ve gelecek yıl ve vergi oranlarına yönelik çalışmalar yapacak.

Vergilemede gönüllü uyum, öngörülebilirlik artırılacak, vergileme hizmetleri etkinleştirilecek. Mükellef haklarına yasal güvence gelecek. Mükellef hizmetleri merkezi etkinleştirilecek.

VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Küresel gelişmelere duyarlı, rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi oluşturulacak.

Etkinliği olmayan istisna, indirim, muafiyetler kaldırılacak. Vergi gelirlerinin genel bütçe gelirlerine oranı gelecek yıl yüzde 85.3'e çıkacak.

80 BİN MÜKELLEFE İZAHATA DAVET

İZAHATA davet kapsamında beyanname düzenleme programı aracığıyla elektronik ortamdan gönderilen onaylanmış beyanname sayısının 80 bine ulaşması bekleniyor.

Bu yıl 60 bin olan davet edilen mükellef sayısı 2021'de 80 bine çıkacak. Akaryakıt ürünlerine yönelik mükellef denetimi gelecek yıl 32 bin 800 olacak.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA