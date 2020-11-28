Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum inceledi | Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak...

Bakan Kurum proje görselleri üzerinden anlatımı dinledi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile proje üzerine sohbet eden Kurum, buradan sonra Samsun Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.



Kurum, Valilik anı defterini imzalamasının ardından Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile makam odasında bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrası İl Değerlendirme Toplantısı için Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'a geçildi. Murat Kurum başkanlığında yapılan toplantı 1 saatin ardından son buldu. Bakan Kurum, Samsun ziyaretini sonlandırarak Samsun-Çarşamba Havalimanı'na hareket etti.







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