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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum inceledi | Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak...

Çevre ve Şehircilik Bakanı , ’nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak olan ’nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum inceledi | Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak...

Ziyaret, temel atma ve toplantı programları için 'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı , Soğuksu ve Gaziosmanpaşa mahalleleri kentsel dönüşüm alanlarında yaptığı incelemenin ardından Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı 'nin yapılacağı alanı ziyaret etti.

Geçen ay ihalesi yapılan ve yakın zamanda ilk kazmanın vurulması beklenen alanda incelemelerde bulunan 'a burada proje yetkilileri tarafından bilgi verildi.

Bakan Kurum'a yapılan bilgilendirmede, "Toplamda 1526 dükkan ve 82 ticari birim yer alacak. Proje 745 dönüm alanda inşa edilecek. 501 milyon ihale bedeli var. Yapımı 650 gün sürecek. Kısmetse önümüzdeki hafta içinde başlayacak" denildi.

Bakan Kurum proje görselleri üzerinden anlatımı dinledi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile proje üzerine sohbet eden Kurum, buradan sonra Samsun Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kurum, Valilik anı defterini imzalamasının ardından Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile makam odasında bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrası İl Değerlendirme Toplantısı için Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'a geçildi. Murat Kurum başkanlığında yapılan toplantı 1 saatin ardından son buldu. Bakan Kurum, Samsun ziyaretini sonlandırarak Samsun-Çarşamba Havalimanı'na hareket etti.



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