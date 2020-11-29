Eski işine dönene 1.324 lira verilecek! İşte başvuru tarihi







Sigortasız çalıştırdığı ya da çalıştırmakta olduğu işçilerine sigorta yapan işverene geçmişe yönelik borç çıkarılmayacak. İşverenler, prim desteğinden 1 Aralık 2020'den itibaren fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar her ay yararlanabilecek.