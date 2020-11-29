Eski işine dönene 1.324 lira verilecek! İşte başvuru tarihi
Torba yasa ile hem işçilere hem de işverenlere destek geldi... 1 Aralık’ta başlayacak başvuru ile eski işine dönenlere aylık 1.324 TL destek verilecek.
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İşveren işçiyi ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalırsa sigortalıya aylık 1.168 lira destek sağlanacak. Bu tutarlar yeni yılda yaşama geçecek asgari ücret artışına göre artırılacak. Düzenleme işsizlik ödeneği almaya devam edenleri de kapsıyor.
İstihdam paketi kapsamında eski işe dönüş için başvurular 1 Aralık'ta başlayacak ve 31 Aralık'a kadar sürecek. Eski işçisini işe başlatana aylık 1.324 TL destek verilirken, başvurusu kabul edilmeyenlere de ayda 1.030 lira ödenecek.
İşveren işçiyi ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalırsa sigortalıya aylık 1.168 lira destek sağlanacak. Bu tutarlar yeni yılda yaşama geçecek asgari ücret artışına göre artırılacak. Düzenleme işsizlik ödeneği almaya devam edenleri de kapsıyor.
Sigortasız çalıştırdığı ya da çalıştırmakta olduğu işçilerine sigorta yapan işverene geçmişe yönelik borç çıkarılmayacak. İşverenler, prim desteğinden 1 Aralık 2020'den itibaren fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar her ay yararlanabilecek.