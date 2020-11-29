Hukuk reformu, serbest piyasa, enflasyon kadar faiz vermek zorunda olunması, acı reçete ve yapısal reform gibi vurguların Türk lirası varlıklarda çok hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirdiğine işaret eden Yılmaz, "Devamında yavaş yavaş Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TCMB'den gelen adımlarla birlikte 19 Kasım'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB'nin, 475 baz puan faiz artırmasıyla piyasa beklentisini karşılamış olması taşları yerine oturtmuş gibi görünüyor." dedi.

Yılmaz, döviz tarafında volatilitenin devam ettiğini ancak borsa tarafında önemli bir yukarı hareketi gördüklerini ifade ederek, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin de art arda gelmesinin dünya piyasalarında iyimserliği artırdığını, riskli varlıklara doğru yönelimi kuvvetli kıldığını söyledi.

Bu süreçte sudan ucuz denilen bankacılık endeksinde çok ciddi bir hareket yaşandığına işaret eden Yılmaz, "Şu an geldiğimiz yer 1.300 seviyelerinin üzeri. Normalde 1.200-1.300 bandında devam etmesini beklediğimiz bu hareket 1.300'lere kadar gelmiş durumda. Burada yabancı yatırımcının da katkısını görüyoruz. Şu ana kadar söylenenler bizi buralara kadar getirdi." şeklinde konuştu.

Piyasalarda, ortaya atılan ve piyasaları heyecanlandıran reformların en azından hayata geçirilmesi konusunda atılacak adımların beklendiğini kaydeden Yılmaz, "Borsa İstanbul tarafında her gün rekorlar kırıldığını ancak artık biraz daha dikkatli olunması gereken seviyelere geldiğimizi düşünüyorum." dedi.