Küçük kıza biyolojik anne zulmü! Hayatını kararttı







Eugenia Ü.



Mahkeme kararının ardından iki aile arasında husumet başladı. İddiaya göre, Fatih Ş. ile Zülfiya E., Eugenia Ü. ve Elena sokakta yürüdükleri sırada önlerini otomobille kesti. Eugenia Ü.'yü etkisiz hale getiren Fatih Ş. ile Zülfiya E., Ece Elena'yı zorla araca bindirerek kaçırdı. Kızın izine 5 ay boyunca bir daha ulaşılamadı. Aramalar sürerken Ece Elena, 5 ay boyunca biyolojik annesinin evinde zorla tutuldu. Yine iddiaya göre bu süre boyunca genç kız, Fatih Ş.'nin tacizlerine uğradı. Durumu Zülfiya E.'ye anlattığında ise her seferinde "O senin baban, ne isterse yapar" yanıtını aldı. Tacizlere karşı çıkan küçük kızın tuvalete kilitlendiği bile ileri sürüldü.