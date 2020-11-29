29 Kasım 2020, Pazar
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Varlık Barışı’nda son tarih 30 Haziran

Son dakika haberine göre; ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği 'de yayımlandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2020
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Varlık Barışı’nda son tarih 30 Haziran

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz ve kenkul kıymet ve diğer sermaye piyasası varlıklarını 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıklarını serbestçe kullanabilecek.

Bildirimde bulunduktan sonra 3 ay içinde yurda getirilen varlıklardan dolayı vergi tahsilatı yapılmayacak.

Bildirimi, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler de yapabilecek. Varlıklara ilişkin vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Bu kapsamda bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

Transfer işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının önemi bulunmayacak.

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