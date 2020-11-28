2 bin 892 fırında gramaj-fiyat ve tarife denetimi yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bu denetimlerde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 54. Maddesi, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca fırınlarda üretim ve satışı yapılan ürünlerde; fiyat etiketleri ve tarife fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, fiyat etiketlerinin/fiyat-tarife listelerinin mevzuata uygun olup olmadığı, fırınlarda ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi (1 kg) ekmek fiyatının azami 7.50 TL'ye (200 gram ekmek 1,5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi" denildi.